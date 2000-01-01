Попытка нелегального пересечения границы из Ливана
ЦАХАЛ предотвратил попытку незаконного проникновения в Израиль из Ливана, говорится в сообщении военных в субботу, 30 мая.
Израильские войска задержали трех подозреваемых, пойманных при попытке нелегально пересечь границу.
"Военнослужащие ЦАХАЛа присутствовали на месте происшествия и следили за подозреваемыми, которые были задержаны во время попытки пересечь ограждение. Инцидент не является попыткой террористической атаки", - говорится в заявлении.
В пятницу, 29 мая, израильские солдаты сделали предупредительные выстрелы после того, как подозреваемый в Ливане приблизился к границе с Израилем.