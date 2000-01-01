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Попытка нелегально пересечь границу с Израилем из Ливана | Фото:30.05 12:19   MIGnews.com

Попытка нелегального пересечения границы из Ливана

ЦАХАЛ предотвратил попытку незаконного проникновения в Израиль из Ливана, говорится в сообщении военных в субботу, 30 мая.

Израильские войска задержали трех подозреваемых, пойманных при попытке нелегально пересечь границу.

"Военнослужащие ЦАХАЛа присутствовали на месте происшествия и следили за подозреваемыми, которые были задержаны во время попытки пересечь ограждение. Инцидент не является попыткой террористической атаки", - говорится в заявлении.

В пятницу, 29 мая, израильские солдаты сделали предупредительные выстрелы после того, как подозреваемый в Ливане приблизился к границе с Израилем.


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