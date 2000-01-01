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Ужасная авария в Мексике: 21 погибший | Фото:30.05 09:35   MIGnews.com

Ужасная авария в Мексике: 21 погибший

По словам чиновников, в восточной части Мексики в среду, 29 мая, разбился самосвал и автобус, перевозивший пассажиров из католического храма.

21 человек погиб. Тридцать получили ранения.

Большинство жертв были паломниками из южного штата Чьяпас, которые возвращались из поездки в Мехико, чтобы помолиться в базилике Девы Гваделупской, святого покровителя страны, сказал глава Службы гражданской защиты штата Веракрус, Гуадалупе, Осорно.

"Эксперты-криминалисты на месте происшествия сообщают о 17 телах пассажиров, которые ехали в автобусе, плюс два человека, погибших в грузовике", - сказала она.

"Один человек был мертв по прибытии в больницу, а другой, который был в тяжелом состоянии, умер".

Католическая архиепархия Тухтла Гутьеррес в штате Чьяпас выразила соболезнования близким погибших в своем заявлении. "Мы глубоко сожалеем о смертельных случаях, вызванных этой аварией, и разделяем огромную боль их семей", - говорится в сообщении.

Авария произошла на шоссе в регионе, известном как холмы Мальтрата более чем на 2000 метров над уровнем моря.


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