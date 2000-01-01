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ЦАХАЛ опечатал “ведущий” трансграничный туннель “Хизбаллы” 30.05 19:13   MIGnews.com

ЦАХАЛ опечатал “ведущий” трансграничный туннель “Хизбаллы”

Израильские военные блокируют трансграничный туннель Хизбаллы из Ливана, который, как сообщается, является самым крупным и наиболее технически совершенным туннелем, вырытым поддерживаемой Ираном террористической группой.

Туннель, который начинается в ливанском пограничном городе Рамье, перекрыт бетоном и другими герметиками.

Согласно ЦАХАЛ, это был «флагманский» туннель «Хизбаллы», который вырыт на значительной глубине и содержит более совершенные компоненты, чем пять других туннелей, которые были обнаружены в ходе операции «Северный щит».


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