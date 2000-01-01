В южном иерусалимском лесу во второй раз вспыхнул пожар
Сегодня во второй раз пожарные борются с огнем в лесистой местности на юге Иерусалима, известной как Лес Мира, сообщает Тimesofisrael.
Пять пожарных команд и по крайней мере два пожарных самолета борются с пламенем, прежде чем оно распространится на близлежащие дома.
Согласно сообщениям, несколько транспортных средств в этом районе были повреждены в результате пожара.
בפעם השנייה היום: שריפה פרצה ביער השלום סמוך לתלפיות בירושלים. צוותי כבאות ומטוסים פועלים במספר מוקדי אש במטרה לבלום את השריפה לפני שתתפשט אל כלל היער והבתים הסמוכים@yaara_shapirapic.twitter.com/PziBBL2UVq