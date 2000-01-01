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В южном иерусалимском лесу во второй раз вспыхнул пожар 30.05 16:36   MIGnews.com

В южном иерусалимском лесу во второй раз вспыхнул пожар

Сегодня во второй раз пожарные борются с огнем в лесистой местности на юге Иерусалима, известной как Лес Мира, сообщает Тimesofisrael.

Пять пожарных команд и по крайней мере два пожарных самолета борются с пламенем, прежде чем оно распространится на близлежащие дома.

Согласно сообщениям, несколько транспортных средств в этом районе были повреждены в результате пожара.





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