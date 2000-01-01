30.05 22:06 MIGnews.com

Турция "обезвредила" 19 курдских боевиков

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Турция нанесла авиаудары по целям в горах северного Ирака, министерство обороны Турции заявило в четверг, 30 мая, добавив, что военные "обезвредили" 19 курдских боевиков.Министерство сообщило, что в среду двое турецких солдат скончались от ран, полученных в результате взрыва бомбы, в ходе операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Хакурк, недалеко от юго-восточной оконечности Турции.В четверг министерство заявило, что во время последней акции военные "обезвредили" четырех боевиков, доведя общее число до 19.