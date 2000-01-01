30.05 13:33 MIGnews.com

Умер основатель Хьюман Райтс Вотч - Роберт Бернштейн

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Роберт Бернштейн, основатель Хьюман Райтс Вотч, скончался в возрасте 96 лет. Позже он дистанцировался от группы из-за критики Израиля. Бернштейн также возглавлял Random House почти 25 лет, став ведущей фигурой в издательском мире. Он умер в понедельник от дыхательной недостаточности в Манхэттенской больнице.Бернштейн был председателем-основателем Хьюман Райтс Вотч, основанной в 1978 году.В своем заявлении о смерти Бернштейна Хьюман Райтс Вотч отмечает, что в 2009 году Бернштейн публично раскритиковал сообщения НПО о нарушении правах человека в Израиле, написав в статье в "Нью-Йорк Таймс", что осудил "гораздо больше" нарушений прав человека в Израиле, чем в других странах Ближнего Востока, где правят "авторитарные режимы с ужасными правозащитными данными".По словам представителей организации, Бернштейн продолжал работать в Консультативном комитете Хьюман Райтс Вотч по Ближнему Востоку и Северной Африке, пока незадолго до своей смерти.Джеральд Стейнберг, президент иерусалимской неправительственной организации "Монитор", которая тесно сотрудничала с Бернштейном, назвал его "храбрым защитником прав человека", пишет The Jerusalem Post.За время своей работы издателем он также публиковал знаменитых американских авторов, включая Джеймса Мишнера, Тони Моррисона, Уильяма Стайрона, Нормана Мейлер, Гор Видал, Е.Л. Доктороу и Роберт Людлум.