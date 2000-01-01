Умер актер Кармине Кариди, известный по фильму Крестный отец
Американский актер Кармине Кариди, известный по роли дона Кармине Розато в криминальной драме "Крестный отец", умер в возрасте 85 лет.
О смерти актера журналистам сообщил его близкий друг и коллега Чаз Палминтер, а также представитель Том Джордан.
Перед смертью Кармине госпитализировали в больницу Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, пишет The Guardian. Почему ухудшилось состояние здоровья актера – неизвестно. Возможно - это осложнение от пневмонии. Позже он несколько дней провел в коме. До наступления смерти Кариди так и не пришел в сознание.
Актер снимался в более чем ста картинах. Но самой популярной осталась роль дона Кармине Розато в фильме "Крестный отец".
В частности, в третьей части киноленты он предстал в образе мафиози из Чикаго Альберта Вольпе.
Помимо роли Кариди во франшизе "Крестного отца", он был известен своими поворотами на большом экране в "Игроке", криминальной драме Сиднея Люмета "Городской принц", комедиях 80-х "Денежная яма" и "Миллионы Брюстера".