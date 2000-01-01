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Умер актер Кармине Кариди, известный по фильму Крестный отец 31.05 00:10   MIGnews.com

Умер актер Кармине Кариди, известный по фильму Крестный отец

Американский актер Кармине Кариди, известный по роли дона Кармине Розато в криминальной драме "Крестный отец", умер в возрасте 85 лет.

О смерти актера журналистам сообщил его близкий друг и коллега Чаз Палминтер, а также представитель Том Джордан.

Перед смертью Кармине госпитализировали в больницу Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, пишет The Guardian. Почему ухудшилось состояние здоровья актера – неизвестно. Возможно - это осложнение от пневмонии. Позже он несколько дней провел в коме. До наступления смерти Кариди так и не пришел в сознание.

Актер снимался в более чем ста картинах. Но самой популярной осталась роль дона Кармине Розато в фильме "Крестный отец".

В частности, в третьей части киноленты он предстал в образе мафиози из Чикаго Альберта Вольпе.

Помимо роли Кариди во франшизе "Крестного отца", он был известен своими поворотами на большом экране в "Игроке", криминальной драме Сиднея Люмета "Городской принц", комедиях 80-х "Денежная яма" и "Миллионы Брюстера".


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