30.05 10:16 MIGnews.com

В Будапеште затонул катер с туристами: 7 погибших

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После чрезвычайного происшествия на реке Дунай в венгерском городе Будапешт, которое произошло 29 мая в 22:00 по местному времени, известно о семи погибших и ещё 19 пропавших без вести, сообщают государственные СМИ.Во время швартовки лодка столкнулась с другим судном, что привело к трагическим последствиям. 33 человека, основная масса которых являлась туристами из Южной Кореи находились на прогулочном катере в момент происшествия.МИД Южной Кореи подтверждает информацию о 19 гражданах своей страны, которые пропали без вести. Также правительство отметило, что оно планирует отправить команду чиновников в Венгрию.Спасательные работы продолжаются.