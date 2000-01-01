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В Будапеште затонул катер с туристами: 7 погибших | Фото:30.05 10:16   MIGnews.com

В Будапеште затонул катер с туристами: 7 погибших

После чрезвычайного происшествия на реке Дунай в венгерском городе Будапешт, которое произошло 29 мая в 22:00 по местному времени, известно о семи погибших и ещё 19 пропавших без вести, сообщают государственные СМИ.

Во время швартовки лодка столкнулась с другим судном, что привело к трагическим последствиям. 33 человека, основная масса которых являлась туристами из Южной Кореи находились на прогулочном катере в момент происшествия.

МИД Южной Кореи подтверждает информацию о 19 гражданах своей страны, которые пропали без вести. Также правительство отметило, что оно планирует отправить команду чиновников в Венгрию.

Спасательные работы продолжаются.


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