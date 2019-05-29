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Ассанжа перевели в тюремную больницу 30.05 16:16   MIGnews.com

Ассанжа перевели в тюремную больницу

На сайте WikiLeaks сообщили, что основателя ресурса Джулиана Ассанжа перевели в тюремную больницу Белмарша из-за серьезных проблем со здоровьем, сказано в заявлении сайта.

По какой конкретно причине было принято решение о госпитализации Ассанжа – не указано. В сообщении сказано, что его общее состояние здоровья постепенно ухудшалось на протяжении семи лет.

Кроме этого, указано, что журналист заметно похудел, а организм – истощен.

"В WikiLeaks серьезно обеспокоены состоянием здоровья основателя Джулиана Ассанжа, который был переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш", - отмечено в сообщении.

В WikiLeaks отметили, что условия, в которых Ассанж жил на протяжении семи лет в посольстве Эквадора в Лондоне были "несовместимы с базовыми правами человека".

Также в сообщении сказано, что WikiLeaks осуждает отказ суда Швеции отложить слушания, назначенные на 3 июня, в связи с состоянием здоровья Ассанжа.

Адвокат Ассанжа Пьер Самуэльсон сообщил, что состояние здоровья журналиста еще в прошлую пятницу было таким, что "нельзя было вести с ним нормальную беседу".

Запланировано, что очередные слушания по делу об экстрадиции состоятся в четверг в суде лондонского округа Вестминстер.



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