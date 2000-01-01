30.05 09:53 MIGnews.com

Мексика обвинила россиянина в непредумышленном убийстве

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Мексиканские власти предъявили обвинение в предумышленном убийстве гражданину России Алексею Макееву, заявил консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот.Согласно сообщению, Макеев убил человека при нападении на его дом группы возмущенных мексиканцев. В настоящее время он дожидается направления в тюрьму из СИЗО, как пишет "Известия"."Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения", — заявил консул РФ, цитирует официальное информагентство РИА Новости.Болбот также рассказал, что подобные расследования занимают около 3-х месяцев. Макеев отказался от консульской поддержки и заявил, что не хочет возвращаться в РФ. Для защиты своих прав он намерен нанять местного адвоката.Толпа разъяренных мексиканцев напала с палками и камнями на русского из-за его неоднократных оскорблений в адрес местных жителей. 42-летний Макеев был обвинен в смертельном ударе молодого человека в рукопашной схватке, как сообщают местные власти.Полиция спасла россиянина после того, как толпа штурмовала его квартиру, как заявил Гильермо Брамс, генеральный секретарь муниципалитета Бенито Хуареса. Размытые кадры нападения широко распространились в мексиканских СМИ. В одном видео можно услышать крики "Ты умрешь" и "Я собираюсь отрезать тебе голову".Инцидент начался, когда группа людей столкнулась с Макеевым из-за его пренебрежительных комментариев по отношению к местным жителям, многие из которых он снял на видеокамеру и разместил в Интернете.Макеев ударил молодого человека, который попал в его квартиру, что побудило толпу к эскалации насилия. Позднее юноша умер от полученных травм. Макеев, который был доставлен в больницу, содержится там под охраной, сказал чиновник.