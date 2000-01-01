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Арье Дери допрашивали 11 часов 30.05 07:40   MIGnews.com

Арье Дери допрашивали 11 часов

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери подозревается в отмывании денежных средств, мошенничестве, краже посредством третьего лица, фальшивой регистрации, уклонении от налогов и нарушении доверия.

Выйдя из полиции после допроса, продолжавшегося 11 часов, Дери сообщил: “Я полностью сотрудничаю со следствием, я верю в правоохранительную систему”.

Среди прочего, Дери подозревается в получении денег от олигарха Моше Леона. Моше Леон переводил деньги в некий инвестиционный фонд - а Дери получал “брокерский процент” - даже после того, как вернулся в политику.

У дела против Дери - два основных аспекта. Первый - уклонение от налогов и нарушения в области законодательства о недвижимости при строительстве виллы в Сафсуфа. Второй - расследование деятельности благотворительной ассоциации Мифалот Симха, директором которой является супруга министра, Яфа Дери.

Ассоциация управляет школами, религиозными семинарами и прочими образовательными учреждениями. Пожертвования ассоциации возбудили подозрения полицейских.
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