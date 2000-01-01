В Копенгагене статую Русалочки облили красной краской
Статуя Русалочки – персонажа из одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, являющаяся символом Копенгагена пострадала от рук вандалов. Одну из самых известных достопримечательностей датской столицы облили розово-пурпурной краской.
По данным агентства AFP, за акцией стоят зоозащитники, выступающие против забоя чёрных дельфинов — гринд. Из открытых источников известно, что в районе Фарерских островов, где широко распространен китобойный промысел, ежегодно убивают около тысячи этих прекрасных морских созданий.
Таким образом, розовая краска на теле Русалочки символизирует дельфинью кровь.