31.05 05:25 MIGnews.com

В Копенгагене статую Русалочки облили красной краской

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Статуя Русалочки – персонажа из одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, являющаяся символом Копенгагена пострадала от рук вандалов. Одну из самых известных достопримечательностей датской столицы облили розово-пурпурной краской.По данным агентства AFP, за акцией стоят зоозащитники, выступающие против забоя чёрных дельфинов — гринд. Из открытых источников известно, что в районе Фарерских островов, где широко распространен китобойный промысел, ежегодно убивают около тысячи этих прекрасных морских созданий.Таким образом, розовая краска на теле Русалочки символизирует дельфинью кровь.