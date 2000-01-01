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twitter.com/@STcom 31.05 05:25   MIGnews.com

В Копенгагене статую Русалочки облили красной краской

Статуя Русалочки – персонажа из одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, являющаяся символом Копенгагена пострадала от рук вандалов. Одну из самых известных достопримечательностей датской столицы облили розово-пурпурной краской.

По данным агентства AFP, за акцией стоят зоозащитники, выступающие против забоя чёрных дельфинов — гринд. Из открытых источников известно, что в районе Фарерских островов, где широко распространен китобойный промысел, ежегодно убивают около тысячи этих прекрасных морских созданий.

Таким образом, розовая краска на теле Русалочки символизирует дельфинью кровь.
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