30.05 20:58 MIGnews.com

В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в Facebook

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Жителю Швейцарии впервые в истории страны вынесли приговор в суде за поставленную отметку "лайк" на странице Facebook.Суд Цюриха вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тыс. франков ($4,1 тыс.).Два года назад подсудимый, имя которого не разглашается, поставил "лайк" к комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме, как передает газета The Local Switzerland.В ответ на это директор ассоциации подал в суд не только на авторов комментариев, но и на того, кто поставил отметку "лайк".Кесслер поясняет, что отметка "нравится" продвигает публикацию и делает ее видимой для большего числа пользователей.Судья также отметил, что "лайк" подразумевает одобрение, и ответчик таким образом продемонстрировал, что он согласен с содержанием оскорбительных комментариев.К слову, в 1998 году сам Эрвин Кесслер был приговорен к небольшому сроку заключения после того, как публично сравнил ритуальный забой животных по еврейским традициям с преступлениями немецких нацистов, передает Би Би Си.