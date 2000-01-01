30.05 19:59 MIGnews.com

Израиль: полицейские сломали руку американской активистке

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Американская 25-летняя активистка Сара Браммер получила перелом руки в ходе мирной акции в Иерусалиме возле Дамасских ворот. Инцидент произошел в прошлую среду, однако СМИ узнали об этом лишь во вторник, 30 мая.Мирных американо-израильских демонстрантов прибыла разогнать полиция.Прибывшие на место стражи порядка решительно начали разгонять демонстрантов. Мероприятие было запечатлено на камеру и опубликовано в интернете. Протестующие кричали полицейским:"весь мир наблюдает" и всячески пытались оказать сопротивление.По данным журнала "+972", операция на сломанной руке обойдется Саре Браммер в 25 тысяч долларов.В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, пресс-секретарь полиции Израиля Мики Розенфельд не отрицал того факта, что в ходе демонстрации активистке сломали руку.Однако комментариев от властей США по поводу данного инцидента не поступало.