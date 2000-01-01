Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 30.05 19:59   MIGnews.com

Израиль: полицейские сломали руку американской активистке

Американская 25-летняя активистка Сара Браммер получила перелом руки в ходе мирной акции в Иерусалиме возле Дамасских ворот. Инцидент произошел в прошлую среду, однако СМИ узнали об этом лишь во вторник, 30 мая.

Мирных американо-израильских демонстрантов прибыла разогнать полиция.

Прибывшие на место стражи порядка решительно начали разгонять демонстрантов. Мероприятие было запечатлено на камеру и опубликовано в интернете. Протестующие кричали полицейским:"весь мир наблюдает" и всячески пытались оказать сопротивление.



По данным журнала "+972", операция на сломанной руке обойдется Саре Браммер в 25 тысяч долларов.

В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, пресс-секретарь полиции Израиля Мики Розенфельд не отрицал того факта, что в ходе демонстрации активистке сломали руку.

Однако комментариев от властей США по поводу данного инцидента не поступало.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:13
В Хевроне задержали арабку с ножом
17:33
Германия:задержан сириец, подозреваемый в подготовке теракта
17:13
Ребенок сделал первые шаги сразу после рождения: видео  
16:02
Бывший посол ООН: Трамп не заключит мир между Израилем и ПА
15:28
Араб прорвался через пограничный забор в Израиль
15:22
Во Франции арестованы 6 пособников экстремистов
14:55
Берлин стремится развивать связи с Индией
13:47
"Чудо-Женщину" не покажут в Ливане
13:20
НАТО не желает "ссориться" с Россией
13:04
К спасателям Ашдода приплыли дельфины
12:54
Южная Корея и США провели совместные учения
12:23
Рост арабского населения в Иерусалиме снижается
12:02
Лодка с мигрантами загорелась между Марокко и Испанией  
11:49
Боевики ISIS ответственны за теракт в Багдаде: 13 погибших
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus