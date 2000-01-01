Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Германия:задержан сириец, подозреваемый в подготовке теракта | Фото: Thinkstock30.05 17:33   MIGnews.com

Германия:задержан сириец, подозреваемый в подготовке теракта

Немецкая полиция земли Бранденбург арестовала 17-летнего сирийского беженца по подозрению в подготовку террористической атаки в Берлине. Об этом вещает телеканал N24 со ссылкой на местное МВД.

Сообщается, что подросток был задержан во вторник утром, 30 мая, в округе Укермарк. Правоохранительные органы произвели арест после того, как получили информацию о том, что 17-летний сириец направил своей семье прощальное сообщение и объявил о присоединении к джихаду, согласно пресс-релизу полиции федеральной земли Бранденбург.

По предварительным данным, выходец из Сирии уже два года живет в приюте для несовершеннолетних беженцев в Германии.

Подробности данного инцидента уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:13
Ребенок сделал первые шаги сразу после рождения: видео  
16:02
Бывший посол ООН: Трамп не заключит мир между Израилем и ПА
15:28
Араб прорвался через пограничный забор в Израиль
15:22
Во Франции арестованы 6 пособников экстремистов
14:55
Берлин стремится развивать связи с Индией
13:47
"Чудо-Женщину" не покажут в Ливане
13:20
НАТО не желает "ссориться" с Россией
13:04
К спасателям Ашдода приплыли дельфины
12:54
Южная Корея и США провели совместные учения
12:23
Рост арабского населения в Иерусалиме снижается
12:02
Лодка с мигрантами загорелась между Марокко и Испанией  
11:49
Боевики ISIS ответственны за теракт в Багдаде: 13 погибших
11:42
Нетаниягу: арабы хотят "освободить" и Яффо
11:17
Число пострадавших от урагана в Москве достигло 168 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus