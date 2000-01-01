30.05 17:33 MIGnews.com

Германия:задержан сириец, подозреваемый в подготовке теракта

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Немецкая полиция земли Бранденбург арестовала 17-летнего сирийского беженца по подозрению в подготовку террористической атаки в Берлине. Об этом вещает телеканал N24 со ссылкой на местное МВД.Сообщается, что подросток был задержан во вторник утром, 30 мая, в округе Укермарк. Правоохранительные органы произвели арест после того, как получили информацию о том, что 17-летний сириец направил своей семье прощальное сообщение и объявил о присоединении к джихаду, согласно пресс-релизу полиции федеральной земли Бранденбург.По предварительным данным, выходец из Сирии уже два года живет в приюте для несовершеннолетних беженцев в Германии.Подробности данного инцидента уточняются.