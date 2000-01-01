30.05 17:13 MIGnews.com

Ребенок сделал первые шаги сразу после рождения: видео

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В Бразилии новорожденный малыш ошеломил врачей роддома после того, как сделал свои первые шаги сразу же после своего рождения.Издание Daily Mail сообщает, что только что родившаяся на свет девочка начала уверенно шагать по столу, когда врач решила искупать малышку в ванной.Удивительное событие было запечатлено на камеру и опубликовано в интернете в минувшую пятницу.Видео собрало более 50 млн. просмотров и 1,3 млн. репостов в социальной сети Facebook.