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flickr 30.05 22:28   MIGnews.com

British Airways возобновила полеты по нормальному расписанию

Компания British Airways заявила, что со вторника, 30 мая, удалось восстановить полеты по нормальному расписанию после глобального сбоя в системе. Однако многие пассажиры продолжают ждать свой багаж, как пишет ВВС.

Напомним, что ранее British Airways отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик из-за масштабного сбоя в своей компьютерной системе. Всего из-за этого сбоя пострадали 75 тысяч пассажиров.

В авиакомпании не уточнили, что именно привело к сбою в компьютерной системе. Однако, по данным авиаперевозчика, пока нет никаких данных о том, что сбой был вызван кибератакой.
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