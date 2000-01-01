British Airways возобновила полеты по нормальному расписанию
Компания British Airways заявила, что со вторника, 30 мая, удалось восстановить полеты по нормальному расписанию после глобального сбоя в системе. Однако многие пассажиры продолжают ждать свой багаж, как пишет ВВС.
Напомним, что ранее British Airways отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик из-за масштабного сбоя в своей компьютерной системе. Всего из-за этого сбоя пострадали 75 тысяч пассажиров.
В авиакомпании не уточнили, что именно привело к сбою в компьютерной системе. Однако, по данным авиаперевозчика, пока нет никаких данных о том, что сбой был вызван кибератакой.