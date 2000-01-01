30.05 15:22 MIGnews.com

Во Франции арестованы 6 пособников экстремистов

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Власти Франции арестовали 6 человек, подозреваемых в причастности к отправке радикализированных мусульман в Сирию, как сообщил источник во вторник, 30 мая.Согласно последним данным, 5 человек были арестованы в Бордо, а 1 человек был арестован около Парижа, в результате операции, проводимой парижской прокуратурой. Все 6 подозреваемых преступников находятся под стражей.Проблемы безопасности стоят на переднем плане европейской политики после теракта в Манчестере, Великобритания, 22 мая, в результате которого 22 человека погибли на поп-концерте американской певицы Арианы Гранде. Отметим, что среди погибших были дети.