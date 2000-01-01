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flickr 30.05 13:47   MIGnews.com

"Чудо-Женщину" не покажут в Ливане

Министерство экономики и торговли Ливана объявило во вторник, 30 мая, что направило письмо в администрацию общей безопасности государства, чтобы предпринять меры и предотвратить показ фильма "Чудо-женщина", в котором в главной роли израильская актриса Галь Гадот.

Кампания против "Чудо-женщины" началась в апреле, когда движение BDS направило письмо в Министерство экономики и торговли Ливана. Было отмечено, что Гадот является бывшей "Мисс Израиль", которая служила в ЦАХАЛе и публично поддерживала операцию "Нерушимая Скала" в Газе в 2014 году.

На фоне активной промокампании с участием актрисы в различных дневных и вечерних американских телешоу, в Facebook-сообществе "Кампания бойкота сторонников Израиля в Ливане" опубликовала второй пост, в котором назвала показ трейлеров фильма с Гадот нарушением ливанского законодательства.

Ливанские кинематографисты призвали киноманов покупать билеты заранее.
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