30.05 12:02 MIGnews.com
Лодка с мигрантами загорелась между Марокко и Испанией
Береговая охрана Португалии опубликовала запись с драматическими кадрами: большая резиновая лодка, на которой африканские мигранты пытались перебраться из Марокко в Испанию загорелась.
Причиной возгорания, по всей видимости, была неисправность мотора, установленного на лодке.
В клипе видно, как мигранты в панике прыгают в воду.
В результате инцидента никто не пострадал. Португальский вертолет направлял действия испанских спасателей - и в результате все 34 пассажира лодки были спасены.
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