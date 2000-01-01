30.05 12:02 MIGnews.com

Лодка с мигрантами загорелась между Марокко и Испанией

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Береговая охрана Португалии опубликовала запись с драматическими кадрами: большая резиновая лодка, на которой африканские мигранты пытались перебраться из Марокко в Испанию загорелась.Причиной возгорания, по всей видимости, была неисправность мотора, установленного на лодке.В клипе видно, как мигранты в панике прыгают в воду.В результате инцидента никто не пострадал. Португальский вертолет направлял действия испанских спасателей - и в результате все 34 пассажира лодки были спасены.