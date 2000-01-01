Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Лодка с мигрантами загорелась между Марокко и Испанией 30.05 12:02   MIGnews.com

Лодка с мигрантами загорелась между Марокко и Испанией

Береговая охрана Португалии опубликовала запись с драматическими кадрами: большая резиновая лодка, на которой африканские мигранты пытались перебраться из Марокко в Испанию загорелась.

Причиной возгорания, по всей видимости, была неисправность мотора, установленного на лодке.



В клипе видно, как мигранты в панике прыгают в воду.

В результате инцидента никто не пострадал. Португальский вертолет направлял действия испанских спасателей - и в результате все 34 пассажира лодки были спасены.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:04
К спасателям Ашдода приплыли дельфины
12:54
Южная Корея и США провели совместные учения
12:23
Рост арабского населения в Иерусалиме снижается
11:49
Боевики ISIS ответственны за теракт в Багдаде: 13 погибших
11:42
Нетаниягу: арабы хотят "освободить" и Яффо
11:17
Число пострадавших от урагана в Москве достигло 168 человек
10:49
Роберт Де Ниро назвал США "глупой трагикомедией"
10:20
Законопроект НДИ о льготах для военных одобрен к 3 чтению
10:02
Ривлин смягчил наказание для жены, убившей мужа от отчаяния
09:53
Мексика обвинила россиянина в непредумышленном убийстве
09:21
ПА призывает ООН противостоять "иудаизации" Иерусалима
09:04
Иран возобновил финансирование ХАМАСа
08:51
Ким Чен Ын готовит "большой подарок для янки"
08:23
Иранский спикер: "Израиль - угроза всему человечеству"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus