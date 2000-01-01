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flickr 30.05 12:54   MIGnews.com

Южная Корея и США провели совместные учения

Южная Корея заявила во вторник, 30 мая, что она провела совместные учения с американским сверхзвуковым бомбардировщиком B-1B Lancer после того, как государственные СМИ Северной Кореи ранее обвинили Соединенные Штаты в организации учений, чтобы практиковать сброс ядерных бомб на Корейский полуостров.

Мун Санг-гюн, представитель министерства обороны Южной Кореи, сказал, что учения состоялись в понедельник, но отказался дать более подробную информацию.

Ранее во вторник, 30 мая, государственные СМИ Северной Кореи заявили, что бомбардировщик B-1B пролетел над Южной Кореей, чтобы организовать "учения по сбрасыванию ядерной бомбой".
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