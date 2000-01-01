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Боевики ISIS ответственны за теракт в Багдаде: 13 погибших | Фото: Thinkstock30.05 11:49   MIGnews.com

Боевики ISIS ответственны за теракт в Багдаде: 13 погибших

Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт, в результате которого погибли, по меньшей мере, 13 человек и были ранены около 30 человек утром во вторник, 30 мая, в центре Багдада.

Взрыв произошел в районе Каррада, в котором в июле 2016 года произошел страшнейший теракт, унесший жизни 324 человек, ставший самым смертоносным нападением в Ираке после вторжения США в страну в 2003 году.

Ответственность за взрыв в 2016 году также взяли на себя боевики "Исламского Государства".

Оба теракта произошли во время мусульманского священного месяца Рамадан, во время которого люди поздно ложились спать, и многие ели, чтобы подготовиться к следующему дню.
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