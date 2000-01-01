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Число пострадавших от урагана в Москве достигло 168 человек | Фото: Thinkstock30.05 11:17   MIGnews.com

Число пострадавших от урагана в Москве достигло 168 человек

Глава департамента здравоохранения Москвы, Алексей Хрипун, сообщил, что 168 человек пострадали в результате урагана. Он отметил, что 146 из пострадавших были госпитализированы, среди них – 22 ребенка.

"Всего за медицинской помощью обратилось 168 человек, в 15 больниц было доставлено 146 пациентов. 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - заявил Хрипун.

Отметим, что самыми распространенными травмами были черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, ушибы, ссадины и переломы.

Напомним, что ураган, прошедший в Москве, унес жизни 13 человек в понедельник, 29 мая.

МЧС предупреждает, что во вторник, 30 мая, ожидаются ливни, грозы, град, сильный ветер, в результате чего могут быть повреждены линии электропередач, а также быть частичный повал деревьев.
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