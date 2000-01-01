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30.05 10:02   MIGnews.com

Ривлин смягчил наказание для жены, убившей мужа от отчаяния

Президент Израиля Рувен Ривлин разрешил Далаль Дауд, отбывающей пожизненный срок за убийство мужа в 1997 году, раньше намеченного срока предстать перед комиссией по досрочным освобождениям.

Дауд убила мужа “от отчаяния”. По ее версии, он постоянно избивал ее и при детях требовал совершать половые акты. Убив мужа, Дауд выбросила его труп на свалку.

Ривлин сообщил, что Дауд предстанет перед комиссией по освобождениям в ближайшем будущем, а не в конце этого года, как предполагалось ранее.

Депутатки Кнессета от партии Мерец Захва Гальон, Михаль Розин и Тамар Зандберг дружно приветствовали решение президента.

Гальон объяснила его своим сторонникам: “Далаль - жертва ужасающих обстоятельств, насилия и пренебрежения. Она отбывает наказание за убийство своего мужа, Али Дауда, который ее бил, насиловал и запирал в ее доме. Далаль на протяжении многих лет пыталась вырваться из ого насильственного брака, обращалась к властям, но ее голос не был услышан. Мы очень возбуждены от мысли о том, что Далаль может вернуться к трем своим детям и начать новую жизнь”.
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