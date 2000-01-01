30.04 10:07 MIGnews.com

Нетаниягу отметил храбрость бойцов ЭЦЕЛЯ

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Из выступления премьер-министра Нетаниягу на церемонии:"Мы чествуем храбрых бойцов ЭЦЕЛЯ, которые осуществили эту операцию. Мы склоняем головы в память о павших, заслуживших вечную славу. Я хотел бы подчеркнуть: угроза для Яффо, угроза развитию ишува возникла не в 1948 году, она явно проявилась уже в 1921, а затем в 1929 и позже, в 1936 году. Погромщики из Яффо вели себя необузданно жестоко по отношению к своим еврейским соседям. А позднее, после принятия резолюции ООН от 29 ноября 1947, Яффо стал центром подстрекательства и кровавых нападений. Это были месяцы ежедневной угрозы: снайперские обстрелы со стороны Яффо оставили длинный кровавый след во всех районах южного Тель-Авива, и не только в них.По мере приближения даты ухода англичан все острее вставал вопрос: кто кого, Яффо Тель-Авив или Тель-Авив Яффо? Это был не просто локальный конфликт. Яффо мог превратиться в плацдарм для атак на весь ишув в свете планов вторжения арабских армий и в свете того, что Яффо - портовый город. Конечно, были те, кто видел опасность и заранее предупреждал о ней.Члены ЭЦЕЛЯ хорошо видели опасность, особенно их командир Амихай Паглин. 71 год назад, в дни Песаха, праздника свободы, подразделения Иргуна начали операцию в Яффо. Бойцы, взрывая стены, шли напролом от дома к дому, продвигались от двора к двору, от переулка к переулку под прикрытием минометного огня. Арабским бандам оставалось только спасаться бегством. Им не помогла поддержка британской армии - а это была очень мощная поддержка. Англичане были вынуждены наблюдать, как над крышами и минаретами водружается сине-белый флаг. Яффо был завоеван, а Тель-Авив был освобожден от кровавого кошмара.Тель-Авив и Яффо, Яффо и Тель-Авив - уже семь десятилетий это единый город. Евреи и неевреи живут здесь вместе в атмосфере толерантности, уважения и братства. Это строительный материал для кипучего и пестрого города. Такой результат был достигнут благодаря храбрости бойцов и крови павших, выходцев из разных слоев общества. Они настоящие герои. Освободители Яффо заслужили право на века остаться в памяти народа, их героизм будет служить примером, имена погибших не будут забыты".