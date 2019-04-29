Беспощадный "Кеннет" забрал жизни 38 человек в Мозамбике
Разрушительный тропический циклон "Кеннет", обрушившейся на Мозамбик на прошлой неделе, стал причиной гибели 38 человек.
Об этом во вторник, 30 апреля сообщает CNN со ссылку на местную службу по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
"Количество погибших в результате циклона на севере Мозамбика возросло до 38 человек", - говорится в сообщении.
Известно, что стихия нанесла ущерб тысячам домов в южноафриканской стране. Ливни, вызванные им, до сих пор не утихают.
Как передает телеканал, на данный момент работники гуманитарных организаций пытаются добраться до районов, которые подверглись самому сильному удару стихии.
По словам чиновников, наводнения и проливные дожди препятствуют усилиям по доставке помощи пострадавшим уже несколько дней подряд.
Согласно прогнозам синоптиков, с приходом "Кеннета" на севере Мозамбика может выпасть вдвое больше осадков, чем во время циклона "Идай". Всего неделю назад этот циклон опустошил центральную часть страны и оставил сотни погибших.
Стоит отметить, что впервые в истории на Мозамбик обрушились сразу два циклона за один сезон.