В Крайстчерче ищут взрывчатку, известно о задержании мужчины
Полиция Новой Зеландии задержала мужчину после сообщений о том, что в одном из жилых домов Крайстчерча находится взрывное устройство. На данный момент полицейские кордоны выставлены в районе Филлипстаун.
Отряд взрывотехников, полиция и пожарная бригада прибыли к одному из пустующих домов в пригороде Крайстчера после получения информации о взрывчатке, пишет Stuff. Известно, что жители соседних домов были оперативно эвакуированы на время работы саперов.
На месте инцидента находится около 10 машин полиции и порядка 20 офицеров.