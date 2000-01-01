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В Крайстчерче ищут закладку, известно о задержании мужчины 30.04 09:15   MIGnews.com

В Крайстчерче ищут взрывчатку, известно о задержании мужчины

Полиция Новой Зеландии задержала мужчину после сообщений о том, что в одном из жилых домов Крайстчерча находится взрывное устройство. На данный момент полицейские кордоны выставлены в районе Филлипстаун.

Отряд взрывотехников, полиция и пожарная бригада прибыли к одному из пустующих домов в пригороде Крайстчера после получения информации о взрывчатке, пишет Stuff. Известно, что жители соседних домов были оперативно эвакуированы на время работы саперов.

На месте инцидента находится около 10 машин полиции и порядка 20 офицеров.


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