30.04 08:55 MIGnews.com
Англия: горел Ашдаунский лес - "родина Винни-Пуха"
В Англии загорелся Ашдаунский лес, в котором жили герои детской сказки о Винни-Пухе, автора Алана Милна.
На место сразу же прибыли шесть машин, а потом еще четыре. По данным спасателей, огонь удалось локализовать, но в некоторых местах еще нужно ликвидировать источники возгорания.
По словам одного из членов пожарной бригады Эндрю Гаусдена, пожары такого масштаба ночью случаются редко.
Пожарные исключают, что возможной причиной пожара мог стать поджог. Сухость леса позволила огню распространиться очень быстро, пишет CBS
.
Из-за пожара погибли рептилии, а также их яйца. Точно удалось спастись от огня различным крупным животным.
Ашдаунский лес находится в заповеднике High Weald и вместе с прилегающей пустошью занимает две трети всей его территории размером в 2,5 тыс. га.
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