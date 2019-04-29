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30.04 08:45   MIGnews.com

Атаковавший синагогу в Калифорнии - часть "истории зла"

Семья обвиняемого в стрельбе в синагоге движения Хабад в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США) Джона Эрнеста в понедельник заявила, что 19-летний подросток - последний пример "истории зла" против евреев.

Об этом во вторник, 30 апреля сообщает New York Post.

"Он убил и ранил верующих, которые были собраны в священном месте в священный день", - говорится в заявлении семьи, распространенном через их адвоката в понедельник. "К нашему великому позору, он теперь является частью истории зла, от которой страдал еврейский народ на протяжении многих веков".

Близкие стрелка отметили, что он Эрнест вырос в любви и заботе, назвав его "погружение во тьму" "страшной загадкой".

"О действиях нашего сына сообщали люди, которых мы не знаем. Также нам говорили об идеях, которых мы не придерживаемся", - сказала семья, добавив, что они сотрудничают с полицией в расследовании "злого и подлого поступка".

По словам близких Эрнеста, он был талантливым студентом и опытным пианистом. Поэтому его действия потрясли все, кто его знал.

За несколько часов до нападения Эрнест публиковал антисемитскую тираду, в которой он заявил, что подражал 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который убил 50 мусульман в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

Напомним, 27 апреля Эрнест открыл огонь по евреям в синагоге, убив 60-летнюю Лори Гилберт Кей и ранив еще трех человек, в их числе 8-летнюю девочку.


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