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Ларри Кинг госпитализирован с сердечным приступом | Фото: Скриншот с YouTube30.04 21:59   MIGnews.com

Ларри Кинг госпитализирован с сердечным приступом

Американский телеведущий Ларри Кинг был доставлен в больницу с сердечным приступом.

Согласно западным СМИ, инфаркт у телеведущего произошел еще в прошлый четверг, 25 апреля.

Однако в заявлении, опубликованном в понедельник, рекламная группа Кинга попыталась прояснить эту новость и заявила, что его состояние здоровья было не таким серьезным, как показалось в новостях.

Теперь Кинг, как сообщается, идет на поправку.


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