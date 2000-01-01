30.04 21:59 MIGnews.com
Ларри Кинг госпитализирован с сердечным приступом
Американский телеведущий Ларри Кинг был доставлен в больницу с сердечным приступом.
Согласно западным СМИ, инфаркт у телеведущего произошел еще в прошлый четверг, 25 апреля.
Однако в заявлении, опубликованном в понедельник, рекламная группа Кинга попыталась прояснить эту новость и заявила, что его состояние здоровья было не таким серьезным, как показалось в новостях.
Теперь Кинг, как сообщается, идет на поправку.
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