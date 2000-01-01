30.04 19:41 MIGnews.com

Египетский суд вынес приговор финансисту “Братьев-мусульман”

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник, 30 апреля, египетский суд приговорил к пожизненному заключению Хасана Малика, который считается одним из главных финансистов группировки «Братья-мусульмане».Обвинения включали в себя руководство террористической организацией, ее финансовую поддержку и действия, направленные на нанесение ущерба экономике, сообщает Reuters.По словам источника, в документах изложены планы нанесения ущерба экономике Египта путем манипулирования стоимостью египетского фунта по отношению к доллару.Также сообщается, что в документах описываются планы нападения на вооруженные силы, полицию и туристов.