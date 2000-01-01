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Египетский суд вынес приговор финансисту “Братьев-мусульман” 30.04 19:41   MIGnews.com

Египетский суд вынес приговор финансисту “Братьев-мусульман”

Во вторник, 30 апреля, египетский суд приговорил к пожизненному заключению Хасана Малика, который считается одним из главных финансистов группировки «Братья-мусульмане».

Обвинения включали в себя руководство террористической организацией, ее финансовую поддержку и действия, направленные на нанесение ущерба экономике, сообщает Reuters.

По словам источника, в документах изложены планы нанесения ущерба экономике Египта путем манипулирования стоимостью египетского фунта по отношению к доллару.

Также сообщается, что в документах описываются планы нападения на вооруженные силы, полицию и туристов.


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