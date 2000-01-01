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Китай приговорил канадца к смертной казни за наркооборот 01.05 09:15   MIGnews.com

Китай приговорил канадца к смертной казни за наркооборот

Во вторник, 30 апреля, китайский суд приговорил гражданина Канады к смертной казни за производство и оборот наркотического стимулятора метамфетамина на фоне усиления напряженности в отношениях между Пекином и Оттавой из-за ареста руководителя Huawei Technologies, сообщает Reuters.

Канадец был лидером в схеме производства и оборота, говорится в заявлении Народного суда промежуточной инстанции города Цзянмынь.

В ответ министр иностранных дел Канады Христя Фриланд осудила применение смертной казни, назвав ее «жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не должно применяться ни в одной стране».

«Канада твердо выступает против применения смертной казни повсюду. Мы, очевидно, особенно обеспокоены, когда она применяется к канадцам», - сказала она журналистам в Оттаве.

Суд также вынес решения против еще девяти человек, в том числе одного американца и четырех мексиканцев.


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