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Правительство Венесуэлы сообщает о попытке госпереворота | Фото: Скриншот с YouTube30.04 16:28   MIGnews.com

Правительство Венесуэлы сообщает о попытке госпереворота

Правительство Венесуэлы сообщает о попытке государственного переворота военными, заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

Как известно, данное сообщение последовало после того, Хуан Гуаидо призвал народ Венесуэлы и военных армии выйти на улицы для проведения операции "Свобода". Гуайдо сказал, что он начинает «заключительную фазу» своего плана по свержению президента Николаса Мадуро, призывая венесуэльцев и военных поддержать его, чтобы положить конец «узурпации» Мадуро.

Гуайдо заявил, что военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.

Гуаидо также добавил, что поддержавшие его военные "приняли правильное решение" и могут "рассчитывать на поддержку народа".

«Момент наступил», - произнес он.

Согласно Reuters, на митинге были слышны выстрелы. Силы безопасности применяли слезоточивый газ для разгона митинга.

Министр связи и информации страны Хорхе Родригес написал на своей странице в Twitter: "Сообщаем народу Венесуэлы, что мы противостоим небольшой группе военнослужащих, которые расположились на развязке Дистибуидор Альтамира и продвигают проведение государственного переворота против конституции и мира в республике".


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