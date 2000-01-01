Правительство Венесуэлы сообщает о попытке госпереворота
Правительство Венесуэлы сообщает о попытке государственного переворота военными, заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
Как известно, данное сообщение последовало после того, Хуан Гуаидо призвал народ Венесуэлы и военных армии выйти на улицы для проведения операции "Свобода". Гуайдо сказал, что он начинает «заключительную фазу» своего плана по свержению президента Николаса Мадуро, призывая венесуэльцев и военных поддержать его, чтобы положить конец «узурпации» Мадуро.
Гуайдо заявил, что военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.
Гуаидо также добавил, что поддержавшие его военные "приняли правильное решение" и могут "рассчитывать на поддержку народа".
«Момент наступил», - произнес он.
Согласно Reuters, на митинге были слышны выстрелы. Силы безопасности применяли слезоточивый газ для разгона митинга.
Министр связи и информации страны Хорхе Родригес написал на своей странице в Twitter: "Сообщаем народу Венесуэлы, что мы противостоим небольшой группе военнослужащих, которые расположились на развязке Дистибуидор Альтамира и продвигают проведение государственного переворота против конституции и мира в республике".