30.04 13:31 MIGnews.com
Ушел из жизни известный режиссер Джон Синглтон
В понедельник всемирно известный американский режиссер, ставший первым афроамериканцем, номинированным на "Оскар", Джон Синглтон умер в возрасте 51 года.
Об этом во вторник, 30 апреля сообщает CNBC
.
По словам близких Синглтона, он несколько дней находился в коме после инсульта в отделении интенсивной терапии больницы в Лос-Анджелесе.
Семья режиссера заявила в Fox News в понедельник, что он "мирно скончался в окружении своей семьи и друзей".
Близкие также сообщили, что приняли "мучительное решение" об исключении Синглтона из системы жизнеобеспечения, поскольку не было надежды на восстановление.
Джон Синглтон (1968-2019) родился в Лос-Анджелесе и наибольшую славу ему принесла работа в кино в 90-е годы.
Синглтон был номинирован на Оскар в 1992 году за лучший оригинальный сценарий и лучшую режиссуру после фильма "Парни по соседству".
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