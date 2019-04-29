Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ушел из жизни известный режиссер Джон Синглтон | Фото:30.04 13:31   MIGnews.com

Ушел из жизни известный режиссер Джон Синглтон


В понедельник всемирно известный американский режиссер, ставший первым афроамериканцем, номинированным на "Оскар", Джон Синглтон умер в возрасте 51 года.

Об этом во вторник, 30 апреля сообщает CNBC.

По словам близких Синглтона, он несколько дней находился в коме после инсульта в отделении интенсивной терапии больницы в Лос-Анджелесе.

Семья режиссера заявила в Fox News в понедельник, что он "мирно скончался в окружении своей семьи и друзей".

Близкие также сообщили, что приняли "мучительное решение" об исключении Синглтона из системы жизнеобеспечения, поскольку не было надежды на восстановление.

Джон Синглтон (1968-2019) родился в Лос-Анджелесе и наибольшую славу ему принесла работа в кино в 90-е годы.

Синглтон был номинирован на Оскар в 1992 году за лучший оригинальный сценарий и лучшую режиссуру после фильма "Парни по соседству".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:26
Имущие и неимущие пожилые репатрианты
13:15
Известно, почему был госпитализирован Берлускони
13:13
Мариам Мерабова: "Пою как дышу"
13:08
"Отношения между Израилем и Францией портятся"
13:05
Братья Накаш откроют шесть новых отелей в Израиле
12:46
Крайстчерч: полиция нашла бомбу
12:37
Таксисты Эйлата нажились на туристах выезжающих с Синая
12:15
США обвалили цены на нефть
12:04
Иранская нефть незаменима?
11:45
Император Японии Акихито завершает служение народу
11:37
МИД Израиля вызвал "на ковер" посла Франции
11:28
Иордания и Египет станут посредниками между Израилем и ПА
11:15
Теперь дроны будут собирать урожай фруктов
11:10
Лидер Индонезии думает перенести столицу из Джакарты
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus