Известно, почему был госпитализирован Берлускони

Во вторник, 30 апреля, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милане с острыми почечными коликами. На данный момент он находится на обследовании и будет выписан сегодня, сообщил представитель экс-премьера.
На 14:00 (15:00 мск) у экс-премьера была запланирована пресс-конференция, пишет NYT.
82-летний Берлускони решил баллотироваться на выборы в Европарламент, после чего на него посыпались обвинения в старости. Тогда экс-премьер Италии ответил, что до сих пор "в тонусе" и готов не только к активной политической деятельности.