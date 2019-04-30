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Известно о госпитализации Берлускони 30.04 13:15   MIGnews.com

Известно, почему был госпитализирован Берлускони

Во вторник, 30 апреля, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милане с острыми почечными коликами. На данный момент он находится на обследовании и будет выписан сегодня, сообщил представитель экс-премьера.

На 14:00 (15:00 мск) у экс-премьера была запланирована пресс-конференция, пишет NYT.

82-летний Берлускони решил баллотироваться на выборы в Европарламент, после чего на него посыпались обвинения в старости. Тогда экс-премьер Италии ответил, что до сих пор "в тонусе" и готов не только к активной политической деятельности.


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