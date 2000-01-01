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Крайстчерч: полиция нашла бомбу 30.04 12:46   MIGnews.com

Крайстчерч: полиция нашла бомбу

Полиция новозеландского города Крайстчерч предупредила возможный новый теракт, проверяя информацию о заложенной бомбе в пригороде, сообщили в полиции Новой Зеландии.

Была найдена и взрывчатка - ее быстро обезвредили.

Правоохранители отметили, что пакет со взрывным устройством и боеприпасами обнаружили во дворе одного из домов на Ньюкасл-стрит в Крайстчерче.

Известно, что в ходе проверки информации о бомбе правоохранители задержали 33-летнего мужчину.


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