Восстановление Нотр-Дама: Франция в спешке обучает плотников

Президент Франции Эммануэль Макрон сразу после пожара пообещал восстановить 856-летнею достопримечательность всего за пять лет и сделать ее "еще красивее, чем раньше".
Но Франция сталкивается с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы, способной на такую деликатную работу - ей нужно по меньшей мере 100 каменщиков, 100 каменщиков, 150 плотников и 200 кровельщиков.
Теперь Les Compagnons du Devoir, историческая организация, обучающая работников физического труда, принимает как можно больше студентов, используя при этом потрясающую модель шпиля собора.
"О наших профессиях сейчас почти ничего неизвестно. Современная публика практически не представляет даже, что такие специалисты вообще существуют. Разные телешоу рекламируют булочников, поваров — вот у них нет проблем с притоком новой силы", - сказал журналистам Жан-Клод Белланже, глава ассоциации Compagnons du devoir.
"Было бы достижением сказать, что мы участвовали в создании Нотр-Дама", - сказал один из студентов, 18-летний плотник Ромэн Легубе.