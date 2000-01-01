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Жуки-короеды уничтожают европейские леса | Фото:30.04 22:22   MIGnews.com

Жуки-короеды уничтожают европейские леса


Жаркое и сухое лето стало причиной распространения огромного количества жуков-короедов, которые уничтожают обширные массивы еловых лесов Центральной Европы, составляющих основной ландшафт региона.

Об этом во вторник, 30 апреля сообщает Reuters.

По данным издания, нашествие этих насекомых вынуждало землевладельцев вырубать широкие участки леса по всей Чешской Республике, северной Австрии, Баварии и Словакии.

В первую очередь нападению короедов подвергаются больные и поврежденные деревья. Обычно за сезон они откладывают яйца дважды, но в этом году, как сообщают эксперты-экологи, на подходе уже третье поколение.

В то время как короед является естественным для хвойных лесов и играет определенную роль в их экосистеме, изменение климата помогло ему распространиться, в частности, через еловые леса одного типа, посаженные за последние два столетия.

Чешская республика пострадала больше всего. В прошлом году, согласно оценкам Министерства сельского хозяйства, жуки-короеды заразили 18 миллионов кубических метров ели, что в 10 раз больше, чем за предыдущие годы.

Между тем, некоторые экологи не видят поводов для беспокойства. По их мнению, жуки, так сказать, помогают выявлять больные деревья, на смену которым придут новые - других видов, более хорошо приспособленные к меняющемуся климату.


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