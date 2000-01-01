Жуки-короеды уничтожают европейские леса

По данным издания, нашествие этих насекомых вынуждало землевладельцев вырубать широкие участки леса по всей Чешской Республике, северной Австрии, Баварии и Словакии.
В первую очередь нападению короедов подвергаются больные и поврежденные деревья. Обычно за сезон они откладывают яйца дважды, но в этом году, как сообщают эксперты-экологи, на подходе уже третье поколение.
В то время как короед является естественным для хвойных лесов и играет определенную роль в их экосистеме, изменение климата помогло ему распространиться, в частности, через еловые леса одного типа, посаженные за последние два столетия.
Чешская республика пострадала больше всего. В прошлом году, согласно оценкам Министерства сельского хозяйства, жуки-короеды заразили 18 миллионов кубических метров ели, что в 10 раз больше, чем за предыдущие годы.
Между тем, некоторые экологи не видят поводов для беспокойства. По их мнению, жуки, так сказать, помогают выявлять больные деревья, на смену которым придут новые - других видов, более хорошо приспособленные к меняющемуся климату.