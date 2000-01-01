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30.04 09:16   MIGnews.com

Американцы: мы не атаковали в Сирии

По сообщению второго канала израильского ТВ, “представители служб безопасности США” заявили, что коалиция западных государств во главе с Соединенными Штатами не атаковала целей на территории Сирии.

Ранее сирийское государственное ТВ и многочисленные пользователи социальных сетей сообщили о мощных ракетных ударах по базам в Хаме и Алеппо.

Израильские наблюдатели, комментируя новость о том, что американцы не взяли на себя ответственность за атаки указывают на то, что это “оставляет только одну возможность”.

Бывший шеф израильской военной разведки генерал Амос Ядлин в эфире радио Галей ЦАХАЛ заявил, что удары подобной силы могут быть нанесены “только регулярной армией”, и что у сирийских мятежников, отступающих на всех фронтах “просто нет таких технических возможностей”.
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