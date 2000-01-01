30.04 08:31 MIGnews.com

В Сирии убиты 18 иранских офицеров

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По сообщениям сирийских оппозиционных источников, в результате серии ракетных ударов по сирийским военным базам убиты 18 офицеров корпуса стражей исламской революции Ирана, в том числе, высокопоставленный командир.Всего в результате атак убиты 38 человек.Сейсмологи в Европе зафиксировали взрыв на иранской базе близ Хама как землетрясение магнитудой 2,6 балла. По неподтвержденной информации, на базе взорвался подземный иранский ракетный центр.Никто не взял на себя ответственность за атаки. Разные источники и приписывают их Израилю, Соединенным Штатам и Сирийским Демократическим Силам.