30.04 07:20 MIGnews.com
"Кровавая баня": десятки иранских солдат в Сирии убиты
В социальный сетях сообщается о том, что сирийский режим и его иранские покровители шокированы мощью ударов по иранским базам в Хаме и Алеппо.
Свидетели пишут о “десятках убитых иранских солдат” и об устроенной Асаду “кровавой бане”.
Также сообщается о “гигантской израильской атаке в Хама”, в ходе которой был уничтожен подземный ракетный центр и находившиеся в нем десятки самых современных высокоточных ракет.
Также сообщается о том, что “Израиль прямо атаковал Иран”.
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