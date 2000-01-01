30.04 07:20 MIGnews.com

"Кровавая баня": десятки иранских солдат в Сирии убиты

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В социальный сетях сообщается о том, что сирийский режим и его иранские покровители шокированы мощью ударов по иранским базам в Хаме и Алеппо.Свидетели пишут о “десятках убитых иранских солдат” и об устроенной Асаду “кровавой бане”.Также сообщается о “гигантской израильской атаке в Хама”, в ходе которой был уничтожен подземный ракетный центр и находившиеся в нем десятки самых современных высокоточных ракет.Также сообщается о том, что “Израиль прямо атаковал Иран”.