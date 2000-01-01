Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









30.04 07:20   MIGnews.com

"Кровавая баня": десятки иранских солдат в Сирии убиты

В социальный сетях сообщается о том, что сирийский режим и его иранские покровители шокированы мощью ударов по иранским базам в Хаме и Алеппо.

Свидетели пишут о “десятках убитых иранских солдат” и об устроенной Асаду “кровавой бане”.

Также сообщается о “гигантской израильской атаке в Хама”, в ходе которой был уничтожен подземный ракетный центр и находившиеся в нем десятки самых современных высокоточных ракет.

Также сообщается о том, что “Израиль прямо атаковал Иран”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:56
Биньямин Нетаниягу озвучил самую большую угрозу миру
07:46
Глава МД Эстонии: с РФ нужно общаться с позиции силы
07:25
Ракетный удар по Сирии нанесен из Иордании
07:12
Мэй, Макрон и Меркель допускают новую сделку с Ираном
06:18
Скоро: пополнение баланса карточки "рав-кав" на почте
05:32
Возле Луны пролетели неизвестные объекты
04:11
Ирак приговорил к пожизненному 19 россиянок
03:44
В Австралии эвакуирован университет из-за фрукта
01:37
КНДР готова к диалогу с Японией "в любое время"
00:19
Путин готов помочь в налаживании контактов между корейцами
23:21
Биби поздравил Саги Муки с победой на чемпионате по дзюдо
22:17
Работа мечты: в Исландии открыли вакансию путешественника
21:42
Акционеры Tesla предложили уволить Илона Маска
21:05
Академию Бней-Цион просили не отправлять учеников на смерть
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus