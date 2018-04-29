30.04 07:04 MIGnews.com

Иранские базы подверглись мощному ракетном удару

Israeli strikes on #Hama Countryside pic.twitter.com/UeNM0bpXhY — طارق علي tarek ali (@tareksali1) April 29, 2018

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Сирийская армия заявила, что “Сирия подверглась новой агрессии, некоторые военные базы в провинции Хама и Алеппо поражены вражескими ракетами”.Сила взрывов на одной из баз была такова, что обстрел зарегистрирован как землетрясение магнитудой 2,6 балла”.Сила взрывов на одной из баз была такова, что обстрел зарегистрирован как землетрясение магнитудой 2,6 балла”.Ближневосточные военные комментаторы говорят, что атакована база шиитской про-иранской милиции “Бригада 47” в районе Маарин аль-Джабаль , к югу от Хама. Эта же база использовалась как вербовочный и тренировочный центр. Там же находились крупные оружейные склады, что объясняет интенсивность взрывов.Второй взрыв прогремел в штабе “Бригады 80” к северу Алеппо.По данным сирийского ТВ, убиты 38 солдат, ранены 57.Источник атаки остается неизвестным.