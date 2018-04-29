Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Иранские базы подверглись мощному ракетном удару 30.04 07:04   MIGnews.com

Иранские базы подверглись мощному ракетном удару

Сирийская армия заявила, что “Сирия подверглась новой агрессии, некоторые военные базы в провинции Хама и Алеппо поражены вражескими ракетами”.





Сила взрывов на одной из баз была такова, что обстрел зарегистрирован как землетрясение магнитудой 2,6 балла”.

Сила взрывов на одной из баз была такова, что обстрел зарегистрирован как землетрясение магнитудой 2,6 балла”.

Ближневосточные военные комментаторы говорят, что атакована база шиитской про-иранской милиции “Бригада 47” в районе Маарин аль-Джабаль , к югу от Хама. Эта же база использовалась как вербовочный и тренировочный центр. Там же находились крупные оружейные склады, что объясняет интенсивность взрывов.

Второй взрыв прогремел в штабе “Бригады 80” к северу Алеппо.

По данным сирийского ТВ, убиты 38 солдат, ранены 57.

Источник атаки остается неизвестным.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:56
Биньямин Нетаниягу озвучил самую большую угрозу миру
07:46
Глава МД Эстонии: с РФ нужно общаться с позиции силы
07:25
Ракетный удар по Сирии нанесен из Иордании
07:20
"Кровавая баня": десятки иранских солдат в Сирии убиты
07:12
Мэй, Макрон и Меркель допускают новую сделку с Ираном
06:18
Скоро: пополнение баланса карточки "рав-кав" на почте
05:32
Возле Луны пролетели неизвестные объекты
04:11
Ирак приговорил к пожизненному 19 россиянок
03:44
В Австралии эвакуирован университет из-за фрукта
01:37
КНДР готова к диалогу с Японией "в любое время"
00:19
Путин готов помочь в налаживании контактов между корейцами
23:21
Биби поздравил Саги Муки с победой на чемпионате по дзюдо
22:17
Работа мечты: в Исландии открыли вакансию путешественника
21:42
Акционеры Tesla предложили уволить Илона Маска
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus