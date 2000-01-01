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Трагедия в Араве: инструктору вменяют убийство | Фото:30.04 19:37   MIGnews.com

Трагедия в Араве: инструктору вменяют убийство

Инструктора Авива Бердичева, сопровождавшего группу учащихся курса допризывной подготовки "Бней-Цион" в походе по пустыне Арава, допросят сегодня в качестве подозреваемого в непредумышленном убийстве.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает The Times of Israel.

Напомним, 26 апреля в долине Арава в результате наводнения погибли 10 учащихся курсов предармейской подготовки "Бней Цион".

27 апреля полиция допросила трех человек, отвечавших за подготовку и проведение экскурсии. После допроса двое из них, директор курсов "Бней Цион" и инструктор, непосредственно отвечавший за проведение похода, были арестованы. Потом 25-летняя девушка была отпущена под домашний арест, а директор с инструктором оставлены под стражей. На следующий день их арест был продлен на пять суток.

По данным издания, ему могут инкриминировать статью "неумышленное убийство", хотя на данный момент это решение не окончательно.

Уточняется, что директор "Бней-Цион" Юваль Кахан будет допрошен в качестве подозреваемого в халатности, повлекшей за собой смерть.

В отличие от предыдущего обвинения, эта статья подразумевает, что обвиняемый не знал, что ненадлежащее исполнение обязанностей приведет к столь трагичному результату.

По версии следствия, именно Бердичев организовал экскурсию и принял окончательное решение о ее проведении вопреки предупреждениям.
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