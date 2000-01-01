01.05 03:35 MIGnews.com

В США почти 100 человек заболело, поев салата-латука

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Сотня человек в 22 штатах Америки заразились кишечной палочкой через салат-латук.Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает The Times of Israel.Отметим, что инфекция может вызвать тяжелую форму пищевого отравления и даже отказ почек.В настоящее время правительство сообщает о 98 пациентах, заболевших в 22 штатах.По данным издания, 46 человек были госпитализированы, в том числе -10 с почечной недостаточностью. Это необычайно большое число больных для подобных инфекций.Уточняется, что причиной вспышки распространения бактерии E. coli стал свежий салат, выращенный в Юме, штат Аризона.Хотя большинство бактерий E. coli не являются вредными, но некоторые штаммы производят токсины, которые могут вызывать тяжелые заболевания. Как именно бактерии попали на салат и в продукты с ним, пока неизвестно.Последняя крупная вспышка кишечной палочки, подобная этой, началась со шпината, выращенного в Калифорнии, в 2016 году.Чиновники подозревают, что крупный рогатый скот загрязнил близлежащий водный поток, а дикие свиньи, бродящие по территории, распространили его на поля шпината.