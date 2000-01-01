Дорожные знаки в США стали оружием в руках антисемитов
В штате Аризона неизвестные злоумышленники взломали большое электронное табло, установленное на одном из главных автомобильных шоссе этого американского штата, и разместили на нем откровенно антисемитского послания.
По данным издания, получив доступ к системе управления электронного табло в округе Пинал, злоумышленники, оказавшиеся большими фанатами Адольфа Гитлера, под конец прошлой недели разместили на нем приветствие, адресованное главному нацисту времени Второй мировой войны.
Послание было написано как Hail Hitler, то есть – с ошибками.