Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Дорожные знаки в США стали оружием в руках антисемитов | Фото:30.04 19:08   MIGnews.com

Дорожные знаки в США стали оружием в руках антисемитов

В штате Аризона неизвестные злоумышленники взломали большое электронное табло, установленное на одном из главных автомобильных шоссе этого американского штата, и разместили на нем откровенно антисемитского послания.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, получив доступ к системе управления электронного табло в округе Пинал, злоумышленники, оказавшиеся большими фанатами Адольфа Гитлера, под конец прошлой недели разместили на нем приветствие, адресованное главному нацисту времени Второй мировой войны.

Послание было написано как Hail Hitler, то есть – с ошибками.


Уточняется, что управление шерифа округа получило первые сообщения сообщения об акте антисемитизма примерно в 2:30 утра по местному времени.

Отмечается, что офицеры пытались отключить знак, принадлежащий неназванной частной компании, но для этого потребовался пароль. Однако через несколько часов им удалось отключить электронное табло.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:07
Светлова встретилась с бизнесменами-новыми репатриантами
19:54
Внука депутата Яадут А-Тора задержали с 11 кг кокаина
19:38
Лапид: это правительство не может больше оставаться у власти
19:37
Трагедия в Араве: инструктору вменяют убийство
19:35
"Иран начнет войну против Израиля в течение 24 часов"
18:44
"США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против Ирана"
18:18
Вандалы надругались над памятником убитым супругам
18:08
В конце недели в Израиле случились самые сильные наводнения
17:58
Нетаниягу выступит со специальным обращением к нации
17:08
Нетаниягу обвинили в распространении лживой информации
17:05
Ави Габай: не отдам Аводу Бени Ганцу
16:50
Живой щит ХАМАСа  
16:47
Иран уничтожает массовые захоронения
16:18
Исследователям придется платить больше налогов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus