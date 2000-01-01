30.04 18:08 MIGnews.com

В конце недели в Израиле случились самые сильные наводнения

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Управление водных ресурсов Израиля сообщает, что между средой и пятницей в стране зафиксированы самые сильные наводнения за последние восемь лет.В сообщении управления подчеркивается. что речь идет об “исключительном по своей интенсивности инциденте”. Три последовательных волны наводнений обрушились на Израиль за три последовательных дня.Управление также отмечает, что общая ситуация с водой в Израиле в результате прошедших дождей не изменилась.