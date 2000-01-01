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30.04 18:08   MIGnews.com

В конце недели в Израиле случились самые сильные наводнения

Управление водных ресурсов Израиля сообщает, что между средой и пятницей в стране зафиксированы самые сильные наводнения за последние восемь лет.

В сообщении управления подчеркивается. что речь идет об “исключительном по своей интенсивности инциденте”. Три последовательных волны наводнений обрушились на Израиль за три последовательных дня.

Управление также отмечает, что общая ситуация с водой в Израиле в результате прошедших дождей не изменилась.
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