Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Иран уничтожает массовые захоронения | Фото:30.04 16:47   MIGnews.com

Иран уничтожает массовые захоронения

Власти Ирана уничтожают массовые захоронения, которые были созданы в 1988 году.

Об этом говорится в совместном докладе правозащитных групп Justice for Iran и Amnesty International, сообщает в понедельник, 30 апреля The Times of Israel.

Согласно докладу, опубликованному сегодня, речь идет о месте упокоения около пяти тысяч человек, которые были убиты под конец кровавой войны Ирана с Ираком.

В интервью The Associated Press правозащитники Justice for Iran отметили, что люди, которые несут ответственность за кровавые преступления 1988 года, все еще остаются у власти.

В докладе также указываются 120 мест, которые с большой вероятностью использовались для массовых захоронений.

Уточняется, что правозащитники полагаются на заявления очевидцев и спутниковые снимки.

Официальное представительство Ирана при организации Объединенных Наций пока что никак не прокомментировало содержание упомянутого доклада.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:08
Нетаниягу обвинили в распространении лживой информации
17:05
Ави Габай: не отдам Аводу Бени Ганцу
16:50
Живой щит ХАМАСа  
16:18
Исследователям придется платить больше налогов
16:17
Габриэль посоветовал Европе брать пример с РФ
16:11
Удары по иранским базам нанесены противобункерными бомбами  
15:44
В США не исключают признание государственности Палестины
15:07
За день до трагедии: десятки школьников были ранены в Арава
15:05
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану
14:34
Американская актриса хочет стать премьером Израиля
14:17
Обнародовано заявление по новому правительству Армении
13:27
Саджид Джавид возглавил МВД Британии
13:23
Иран: эра бей и беги закончилась, мы ответим ударом на удар
13:16
В Эр-Рияде начался суд над "шпионами Моссада"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus