Иран уничтожает массовые захоронения

Власти Ирана уничтожают массовые захоронения, которые были созданы в 1988 году.Об этом говорится в совместном докладе правозащитных групп Justice for Iran и Amnesty International, сообщает в понедельник, 30 апреля The Times of Israel Согласно докладу, опубликованному сегодня, речь идет о месте упокоения около пяти тысяч человек, которые были убиты под конец кровавой войны Ирана с Ираком.В интервью The Associated Press правозащитники Justice for Iran отметили, что люди, которые несут ответственность за кровавые преступления 1988 года, все еще остаются у власти.В докладе также указываются 120 мест, которые с большой вероятностью использовались для массовых захоронений.Уточняется, что правозащитники полагаются на заявления очевидцев и спутниковые снимки.Официальное представительство Ирана при организации Объединенных Наций пока что никак не прокомментировало содержание упомянутого доклада.