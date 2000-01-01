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Суд отправил за решетку туриста за фейковые новости 01.05 02:14   MIGnews.com

Суд отправил за решетку туриста за фейковые новости

Суд Малайзии вынес первый приговор в соответствии с законом по борьбе с фейковыми новостями в отношении гражданина Дании. 46-летний уроженец Йемена Салах Салем Салех Сулейман приговорен к недельному тюремному заключению за публикацию ложной информации. Более того, он был еще оштрафован на 10 тысяч ринггитов (около 2,5 тыс. долл.).

Сулейман опубликовал пост, в котором утверждал, что стал жертвой инцидента со стрельбой и критиковал действия правоохранительных органов, пишет Straitstimes.

В его посте сказано, что полиция прибыла на место происшествия только 50 минут спустя, а служба скорой помощи - час спустя. Правоохранители отрицают обвинения Сулеймана, по их словам, патруль прибыл на место преступления в течение 10 минут.

Обвиняемый заявил в суде, что не знал о существовании в Малайзии закона о фейковых новостях и заявил, что на его попечении находятся больная мать, три жены и шестеро детей.

Датчанин приехал в Малайзию по туристической визе и жил вместе с другом в Куала-Лумпур.
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