Суд отправил за решетку туриста за фейковые новости
Суд Малайзии вынес первый приговор в соответствии с законом по борьбе с фейковыми новостями в отношении гражданина Дании. 46-летний уроженец Йемена Салах Салем Салех Сулейман приговорен к недельному тюремному заключению за публикацию ложной информации. Более того, он был еще оштрафован на 10 тысяч ринггитов (около 2,5 тыс. долл.).
Сулейман опубликовал пост, в котором утверждал, что стал жертвой инцидента со стрельбой и критиковал действия правоохранительных органов, пишет Straitstimes.
В его посте сказано, что полиция прибыла на место происшествия только 50 минут спустя, а служба скорой помощи - час спустя. Правоохранители отрицают обвинения Сулеймана, по их словам, патруль прибыл на место преступления в течение 10 минут.
Обвиняемый заявил в суде, что не знал о существовании в Малайзии закона о фейковых новостях и заявил, что на его попечении находятся больная мать, три жены и шестеро детей.
Датчанин приехал в Малайзию по туристической визе и жил вместе с другом в Куала-Лумпур.