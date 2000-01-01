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За день до трагедии: десятки школьников были ранены в Арава 30.04 15:07   MIGnews.com

За день до трагедии: десятки школьников были ранены в Арава

Газета Гаарец сообщает о том, что за день до трагедии в Нахаль Цафит в том же месте в результате внезапного наводнения получили ранения десятки учеников школы из Ришон Ле Циона, выехавшие на одобренную министерством образования экскурсию.

В среду, 25 апреля, внезапное наводнение накрыло экскурсию школы Бней Арацим, в которой принимали участие 60 человек. Спасательная операция продолжалась больше часа. В результате внезапного наводнения от переохлаждения, ушибов и переломов пострадали 44 человека. Они были эвакуированы в больницу Сорока в Беэр-Шеве.

Человек, знакомый с обстоятельствами инцидента заявил корреспонденту Гаарец: “Это чудо, что не закончилось чем-то гораздо более худшим”.

Также сообщается о том, что в тот же день министерство образования разрешило экскурсию в Нахаль Цафит ученикам гимназии Ган Нахум. Инструктор, сопровождавшая школьников, в последний момент отменила экскурсию и вернула детей в автобус.
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