Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Самый старый ученый Австралии едет за границу чтобы умереть 30.04 23:23   MIGnews.com

Самый старый ученый Австралии едет за границу чтобы умереть

Австралийский эколог Дэвид Гудолл отправился в Швейцарию, чтобы добровольно умереть. Из-за бюрократических проволочек он не может пройти процедуру эвтанации на родине.

Как сообщает газета Australian, Гудоллу исполнилось 104 года, но он до сих пор занимает должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте, являясь специалистом по геоботанике и экологической статистике. В отставку руководство вуза хотело отправить его еще два года назад, однако это вызвало общественный резонанс и профессора оставили.

И хотя почетный возраст все же дает о себе знать, неизлечимыми заболеваниями старожил не страдает, поэтому в родном штате Виктория ему отказывают в эвтаназии. От этого ему не легче – он обратился в агентство по умерщвлению, расположенное в швейцарском Базеле, и его запрос одобрили.

После этого активисты собрали около 15 тыс. долларов, чтобы самый старый ученый Австралии смог осуществить задуманное. На эвтаназию Гудолл отправится в начале мая.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:58
Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном в "Доме мира"
21:34
Нетаниягу: Иран лгал, лжет и продолжит лгать
21:11
Нетаниягу: Трамп примет правильное решение
20:48
Могерини осудила теракты в Кабуле
20:24
Развозов осудил Закон о национальном характере государства
20:23
Дэн Шапиро: "Заявление Нетаниягу согласованно с США"
20:07
Светлова встретилась с бизнесменами-новыми репатриантами
19:54
Внука депутата Яадут А-Тора задержали с 11 кг кокаина
19:38
Лапид: это правительство не может больше оставаться у власти
19:37
Трагедия в Араве: инструктору вменяют убийство
19:35
"Иран начнет войну против Израиля в течение 24 часов"
19:08
Дорожные знаки в США стали оружием в руках антисемитов
18:44
"США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против Ирана"
18:18
Вандалы надругались над памятником убитым супругам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus