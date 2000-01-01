30.04 23:23 MIGnews.com

Самый старый ученый Австралии едет за границу чтобы умереть

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Австралийский эколог Дэвид Гудолл отправился в Швейцарию, чтобы добровольно умереть. Из-за бюрократических проволочек он не может пройти процедуру эвтанации на родине.Как сообщает газета Australian, Гудоллу исполнилось 104 года, но он до сих пор занимает должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте, являясь специалистом по геоботанике и экологической статистике. В отставку руководство вуза хотело отправить его еще два года назад, однако это вызвало общественный резонанс и профессора оставили.И хотя почетный возраст все же дает о себе знать, неизлечимыми заболеваниями старожил не страдает, поэтому в родном штате Виктория ему отказывают в эвтаназии. От этого ему не легче – он обратился в агентство по умерщвлению, расположенное в швейцарском Базеле, и его запрос одобрили.После этого активисты собрали около 15 тыс. долларов, чтобы самый старый ученый Австралии смог осуществить задуманное. На эвтаназию Гудолл отправится в начале мая.